Nusaybin'de Kovid-19 denetimi
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Nusaybin'de Kovid-19 denetimi

23.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:44
Nusaybin'de Kovid-19 denetimi

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, pazar ve caddelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, pazar ve caddelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Temizkan, Nevruz Bulvarı ve Hınıs Caddesi üzerinde kurulan pazarlarda denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşlara ve esnafa kolonya ile dezenfektan ikram eden Temizkan, onlarla bir süre sohbet ederek maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Temizkan, maske takan ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti. Denetimler sırasında ayrıca maske ve eldiven dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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