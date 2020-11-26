Nusaybin'de çevre etkinliği düzenlendi
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Nusaybin'de çevre etkinliği düzenlendi

26.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:17
Nusaybin'de çevre etkinliği düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla çevre etkinliği düzenlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla çevre etkinliği düzenlendi.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte ambalaj atıklarını toplanarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan etkinlik kapsamında Sakarya Caddesi, Lozan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Demir Yolu ve Üçyol güzergahlarındaki ambalaj atıkları toplandı.

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Toplanan kağıt, karton, cam, plastik ve metal benzeri atıklar geri dönüşüme yollanmak üzere mavi poşetlere, çöpler ise siyah poşetlere konularak belediye ait çöp araçlarına bırakıldı.

Etkinlikte ayrıca vatandaşlara ambalaj atıklarına ilişkin bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Etkinliğe, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile belediye personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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