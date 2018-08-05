Nusaybin'de Cami ve Mezarlıklarda Bayram Temizliği

Görevlendirme yapılan Mardin'in Nusaybin Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla cami ve mezarlıklarda temizlik yapıldı.

Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Vekili Fahrettin Aktaş, yaptığı açıklamada, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ın talimatıyla ilçe merkezi ile merkeze yakın kırsal mahallelerdeki cami ve mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldığını belirtti.

Mezarlıklara önem veren bir millet olduklarını bu nedenle mezarlıkların bakım ve onarımının kendileri için önem taşıdığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşların ebediyete göç eden yakınlarını daha sağlıklı ortamlarda ziyaret etmeleri için Nusaybin Belediyesine bağlı ekipler tarafından hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. İnsanlar yaşarken nasıl saygıyı hak ediyorlarsa vefat ettikten sonra da aynı saygıyı hak ediyorlar. Biz de bu anlayışla mezarlıklarımıza gereken bakım ve önemi gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Başlattığımız bu çalışmalar bugünle kalmayacak ve ileri ki günlerde de devam edecektir."