Nusaybin'de 2 Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. Yasin Arslan yönetimindeki 63 L 2913 plakalı TIR, muayene istasyonundan çıkan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'la çarpıştı. Kazada sürücü Arslan yaralanırken her iki TIR'da hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan TIR sürücü Yasin Arslan ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırarak, tedaviye alındı.

- Mardin

Kaynak: DHA