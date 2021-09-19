Nusaybin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Hakan Yılmaz ve Nusaybin Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Dilmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Kayabaşı, şehit yakınları ve gazilerle görüştü.