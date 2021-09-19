Nusaybin Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında temizlik personeline ikili çöp toplama aracı dağıttı - Haberler
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Nusaybin Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında temizlik personeline ikili çöp toplama aracı dağıttı

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Nusaybin Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında temizlik personeline ikili çöp toplama aracı dağıttı

Nusaybin Belediyesi tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ikili çöp toplama aracı dağıtıldı.

Nusaybin Belediyesi tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ikili çöp toplama aracı dağıtıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle çalışma yapıldı.

Bu kapsamda temin edilen, atıkları kaynağında ayrıştırmaya uygun el arabaları Kaymakam Kayabaşı tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Kayabaşı, Sıfır Atık Projesinin önemine değinerek, Kaymakamlık ve belediye olarak Sıfır Atık Projesi'ne destek verdiklerini söyledi.

"Şehrimizin temizlik yükünü çeken mesai arkadaşlarımıza proje kapsamında çok önemli bir görev düşüyor. Daha önce sokaklara konulan ikili konteynerlere entegreli bu sefer tüm temizlik personelimiz ikili toplama araçları kullanacak. Personelimiz kaynağında aldıkları bir çöpü geri dönüşüm veya evsel atık olarak ayrıştıracak. Bu aynı zamanda çöp miktarımızda da azalma olacağı için düzenli depolama alanlarımızın ömrünü uzatacak." diyen Kayabaşı, el arabalarındaki mavi renkli bölüme kağıt, karton, metal, plastik ve cam, gri renkli bölüme ise evsel atık yani çöplerin konulacağını ifade etti.

Kayabaşı, bu çalışmanın görsel olarak farkındalık oluşturacağını, aynı zamanda ilçeye Sıfır Atık Projesi'nde bir adım daha ivme kazandıracağını aktardı.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nusaybin Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında temizlik personeline ikili çöp toplama aracı dağıttı - Haberler
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