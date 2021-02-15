Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? Nursel Ergin evli mi, eşi kim? Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? Nursel Ergin evli mi, eşi kim? Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir, kaç yaşında?

15.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:34
Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? Nursel Ergin evli mi, eşi kim? Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir, kaç yaşında?

'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin, ve eşiyle Moskova'da yaptığı tatil sırasında mayoyla karlarda yuvarlandığı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine, Nursel ergin kimdir, kaç yaşında? Nursel Ergin evli mi, eşi kim? Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir, kaç yaşında? merak edildi. İşte detaylar...

Nursel Ergin, Acun Ilıcalı'nın efsane yarışması Var Mısın Yok Musun'a katıldıktan sonra, hem güzelliği hem sempatik tavırları hem de hayat hikayesi ile milyonları etkilemişti. Nursel Ergin Akyer, eşiyle Rusya'da mayo ile karlarda yuvarlandığı videoyla tekrar gündeme geldi. Nursel Ergin'in hayatının yanı sıra eşi iş adamı Murat Akyer de merak edildi! İşte detaylar...

NURSEL ERGİN AKYER KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu.Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

MURAT AKYER KİMDİR?

Murat Akyer, Nursel Ergin ile evlenmesiyle gündeme gelmiştir. Murat Akyer'in ilk evliliğinden ikiz erkek çocukları vardır. İş adamı olan Akyer, ayrıca basın mensubudur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Fuat Oktay Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Özdemir Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? Nursel Ergin evli mi, eşi kim? Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir, kaç yaşında?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 13:43:33. #1.16#
title