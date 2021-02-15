Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? Nursel Ergin evli mi, eşi kim? Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir, kaç yaşında?

'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin, ve eşiyle Moskova'da yaptığı tatil sırasında mayoyla karlarda yuvarlandığı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine, Nursel ergin kimdir, kaç yaşında? Nursel Ergin evli mi, eşi kim? Nursel Ergin'in eşi Murat Akyer kimdir, kaç yaşında? merak edildi. İşte detaylar...

Nursel Ergin, Acun Ilıcalı'nın efsane yarışması Var Mısın Yok Musun'a katıldıktan sonra, hem güzelliği hem sempatik tavırları hem de hayat hikayesi ile milyonları etkilemişti. Nursel Ergin Akyer, eşiyle Rusya'da mayo ile karlarda yuvarlandığı videoyla tekrar gündeme geldi. Nursel Ergin'in hayatının yanı sıra eşi iş adamı Murat Akyer de merak edildi! İşte detaylar...

NURSEL ERGİN AKYER KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu.Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

MURAT AKYER KİMDİR?

Murat Akyer, Nursel Ergin ile evlenmesiyle gündeme gelmiştir. Murat Akyer'in ilk evliliğinden ikiz erkek çocukları vardır. İş adamı olan Akyer, ayrıca basın mensubudur.