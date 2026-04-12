Diyarbakır'da başsız ceset bulundu

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde başı olmayan ceset bulundu. Cesedin, 8 Şubat'tan bu yana haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kulp ilçesi kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yüzlerce ekip, 23 gün boyunca arama çalışması yaptı. Ertaş'a ait bir iz bulunamayınca, 3 Mart'ta çalışmalar sona erdi.

BAŞSIZ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Salih Ertaş'ın evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, öğleden sonra hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin incelemesinde, baş kısmı olmayan bir erkek cesediyle karşılaşıldı. Kıyafet ve eşyalar üzerinden yapılan ilk incelemede, cesedin Salih Ertaş'a ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
