Nuri, Hayri'nin amcası; Fikri, Bedri'nin dayısı; Fahri, Fikri'nin tek kız kardeşinin kocası ve Nuri'nin tek kardeşiyse hangi ikisi kardeştir?

Nuri, Hayri'nin amcası; Fikri, Bedri'nin dayısı; Fahri, Fikri'nin tek kız kardeşinin kocası ve Nuri'nin tek kardeşiyse hangi ikisi kardeştir?
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Nuri, Hayri'nin amcası; Fikri, Bedri'nin dayısı; Fahri, Fikri'nin tek kız kardeşinin kocası ve Nuri'nin tek kardeşiyse hangi ikisi kardeştir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Nuri, Hayri'nin amcası; Fikri, Bedri'nin dayısı; Fahri, Fikri'nin tek kız kardeşinin kocası ve Nuri'nin tek kardeşiyse hangi ikisi kardeştir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Nuri, Hayri'nin amcası; Fikri, Bedri'nin dayısı; Fahri, Fikri'nin tek kız kardeşinin kocası ve Nuri'nin tek kardeşiyse hangi ikisi kardeştir? sorusu cevabı ne?

NURİ, HAYRİ'NİN AMCASI; FİKRİ, BEDRİ'NİN DAYISI; FAHRİ, FİKRİ'NİN TEK KIZ KARDEŞİNİN KOCASI VE NURİ'NİN TEK KARDEŞİYSE HANGİ İKİSİ KARDEŞTİR?

A- Fahri ve Bedri

B- Hayri ve Fahri

C- Nuri ve Fikri

D- Hayri ve Bedri

Cevap : D

Nuri, Hayri'nin amcası; Fikri, Bedri'nin dayısı; Fahri, Fikri'nin tek kız kardeşinin kocası ve Nuri'nin tek kardeşiyse hangi ikisi kardeştir?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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