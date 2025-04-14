Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

Nurettin Tokyürek kimdir? Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek kaç yaşında, nereli?

Nurettin Tokyürek kimdir? Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Nurettin Tokyürek'in hayatı ve kahramanlık öyküsü, özellikle sosyal medya kullanıcıları ve haber takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek kaç yaşında, nereli?

Şehit Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek kimdir sorusunun cevabı, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan savunmasında görev yapan kahraman askerlerinin yaşam öyküsüne de ışık tutuyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in na'şına ulaşıldığını açıkladı. Peki, Nurettin Tokyürek kimdir? Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek kaç yaşında, nereli?

NURETTİN TOPYÜREK KİMDİR?

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 30 Ocak 1999 tarihinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bozova'da tamamladıktan sonra Yozgat Bozok Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılarak Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapmaya başlamıştır.

Nurettin Tokyürek kimdir? Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek kaç yaşında, nereli?

UZMAN ÇAVUŞ NURETTİN TOPYÜREK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tokyürek, 7 Temmuz 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olmuştur. Şehadetinin ardından na'şına ulaşılamamış, ancak 14 Nisan 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tokyürek'in na'şına ulaşıldığı duyurulmuştur.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen na'şına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz na'şına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Nurettin Tokyürek kimdir? Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek kaç yaşında, nereli?

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.