Şehit Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek kimdir sorusunun cevabı, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan savunmasında görev yapan kahraman askerlerinin yaşam öyküsüne de ışık tutuyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in na'şına ulaşıldığını açıkladı. Peki, Nurettin Tokyürek kimdir? Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek kaç yaşında, nereli?

NURETTİN TOPYÜREK KİMDİR?

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 30 Ocak 1999 tarihinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bozova'da tamamladıktan sonra Yozgat Bozok Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılarak Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapmaya başlamıştır.

UZMAN ÇAVUŞ NURETTİN TOPYÜREK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tokyürek, 7 Temmuz 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olmuştur. Şehadetinin ardından na'şına ulaşılamamış, ancak 14 Nisan 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tokyürek'in na'şına ulaşıldığı duyurulmuştur.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen na'şına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz na'şına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.