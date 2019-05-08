Nurdağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Nurdağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.

Nurdağı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mehmet Şah Kılıç (47) yönetimindeki 05 FOR 95 plakalı kamyon, Nurdağı-Osmaniye kara yolu Başpınar viyadüğünde aynı yöne seyreden Cemal Barman (52) idaresindeki 34 ER 0513 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan kamyon sürücüsü Kılıç, yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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