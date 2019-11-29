Nurdağı'nda muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
Haberler » Güncel » Nurdağı'nda muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Haber

Nurdağı'nda muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

29.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:26
Nurdağı'nda muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

'in ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.


Nurdağı Kaymakamlığındaki toplantıya, Kaymakam Eşref , Belediye Başkanı , İlçe Emniyet Müdürü Hacı Hacı Ahmet Önel, Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi ile mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.


Muhtarların sorunlarının ve taleplerinin alındığı toplantı, muhtarların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et