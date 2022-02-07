Nurdağı'nda çiftliğe giren hırsızlar kullandıkları traktörü ve minibüsü bırakıp kaçtı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir çiftliğe giren hırsızlar, jandarma tarafından takip edildiklerini anlayınca çaldıkları malzemeleri yükledikleri traktör ve minibüsü bırakıp kaçtı.

Hamidiye Mahallesi'nde, mahalle muhtarı Süleyman Arslan'ın çiftliğine giren hırsızlar, elektrik dinamosu ile birçok demirden oluşan malzemeleri traktörün römorkuna ve minibüse yükledi.

Çiftlik sahibi tarafından fark edilen hırsızlar, çağrılan jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 6 ekip tarafından takibe alındı.

Takip edildiklerini anlayan hırsızlar, çaldıkları malzemeleri yükledikleri traktör ve minibüsü bırakıp ormanlık alana kaçtı.

Şüphelilerden ikisinin kimliğini tespit eden jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.