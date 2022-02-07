Nurdağı'nda çiftliğe giren hırsızlar kullandıkları traktörü ve minibüsü bırakıp kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nurdağı'nda çiftliğe giren hırsızlar kullandıkları traktörü ve minibüsü bırakıp kaçtı

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Nurdağı'nda çiftliğe giren hırsızlar kullandıkları traktörü ve minibüsü bırakıp kaçtı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir çiftliğe giren hırsızlar, jandarma tarafından takip edildiklerini anlayınca çaldıkları malzemeleri yükledikleri traktör ve minibüsü bırakıp kaçtı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir çiftliğe giren hırsızlar, jandarma tarafından takip edildiklerini anlayınca çaldıkları malzemeleri yükledikleri traktör ve minibüsü bırakıp kaçtı.

Hamidiye Mahallesi'nde, mahalle muhtarı Süleyman Arslan'ın çiftliğine giren hırsızlar, elektrik dinamosu ile birçok demirden oluşan malzemeleri traktörün römorkuna ve minibüse yükledi.

Çiftlik sahibi tarafından fark edilen hırsızlar, çağrılan jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 6 ekip tarafından takibe alındı.

Takip edildiklerini anlayan hırsızlar, çaldıkları malzemeleri yükledikleri traktör ve minibüsü bırakıp ormanlık alana kaçtı.

Şüphelilerden ikisinin kimliğini tespit eden jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Süleyman Arslan, Gaziantep, Jandarma, Traktör, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title