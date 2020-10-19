Nurdağı Kaymakamı Akça muhtarlarla buluştu
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Nurdağı Kaymakamı Akça muhtarlarla buluştu

19.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:08
Nurdağı Kaymakamı Akça muhtarlarla buluştu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Nurdağı Belediye Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıda mahalle muhtarlarının mahallelerine yönelik talepleri dinlendi.

Toplantıya katılan kurum amirlerince muhtarların talepleriyle ilgili mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, koronavirüs tedbirlerine uymada azami gayretin gösterilmesi istendi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, Jandarma Komutanı Başçavuş Mehmet Malgır ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Akça, toplantılara katılım sağlayan mahalle muhtarlarına teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Toplantının ardından Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:18:46. #1.15#
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