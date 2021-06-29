Nuray Levent kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları Halterci Nuray Levent kaç yaşında, nereli, hangi takımda?
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Nuray Levent oldu. Halter branşında ülkemizi temsil edecek Nuray Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor merak edildi. Hakkında bilgiler haberimizde...
Nuray Levent'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan Nuray Levent kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
NURAY LEVENT KİMDİR?
Nuray Levent (8 Mayıs 2000 doğumlu), uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden bir Türk haltercidir.
Nuray Levent doğum tarihi : 8 Mayıs 2000
Nuray Levent kaç yaşında : 21 yaşında
Nuray Levent nereli : Düzce
Nuray Levent branşı ne : Halter (64 kg)
Bolu'da doğan Nuray levent, Düzce'lidir ve ASP Kulübü üyesidir.
Başarıları:
- Nuray Levent, 2016 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarıştı.
- Nuray Levent, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2017 Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 58 kg kategorisinde yarıştı ve altıncı oldu.
- Fiji, Suva'da düzenlenen 2019 Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda koparma, silkme ve toplam 64 kg'da bronz madalya kazandı. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençler & U23 Halter Şampiyonası'nda koparmada gümüş, silkmede bronz madalya kazanarak toplam 64 kg klasmanında gümüş madalyanın sahibi oldu.
Nuray Levent, 2021 Tokyo Olimpiyatlarında halter alanında (64 kg) ülkemizi temsil edecektir.