Nuray Levent kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları Halterci Nuray Levent kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Nuray Levent oldu. Halter branşında ülkemizi temsil edecek Nuray Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor merak edildi. Hakkında bilgiler haberimizde...