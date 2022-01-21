Nuray'ın ölümüyle ilgili yargılanan sanık: Duştan çıktım, morarmıştı, kalp masajı yaptım

BURSA'da, eşine, 'Halama gidiyorum' deyip evden çıkan, bir gün sonra da bir binanın önünde cesedi bulunan Nuray Erdem'in (32) ölümüyle ilgili tutuklanıp hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf Akkoyun, ilk kez hakim karşısına çıktı.

ORHANELİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, eşine, 'Halama gidiyorum' deyip evden çıkan, bir gün sonra da bir binanın önünde cesedi bulunan Nuray Erdem'in (32) ölümüyle ilgili tutuklanıp hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf Akkoyun, ilk kez hakim karşısına çıktı. Akkoyun mahkemedeki savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ederek geceyi Nuray Erdem ile birlikte geçirdiğini belirtip, "Panik atağının olduğunu söyledi. Sabah tekrar ilişkiye girmek istedi. Lavaboya gittim. Dönüşte morarmış yatıyordu. Kalp masajı yapıp, elbiselerini giydirerek binanın girişine bıraktım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Orhaneli ilçesinde oturan Nuray Erdem, eşine, halasına gideceğini söyleyip evden çıktı. Erdem, bir süre sonra eşini arayıp sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halasında kalacağını ifade etti. Bir gün sonra Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir binanın önünde Nuray Erdem'in cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili aynı binada oturan Yusuf Akkoyun'u, Orhangazi ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı.

Mahkeme heyeti, Yusuf Akkoyun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için erteledi.