Hadise'nin "Özür Dilesin" Dediği Nur Yerlitaş, Canlı Yayında Af Diledi
Hadise, geçtiğimiz günlerde annesinin intihar girişiminde bulunduğunu canlı yayında söyleyen Nur Yerlitaş için canlı yayında özür dilesin demişti. Olay sonrası bugün bir canlı yayına bağlanan Yerlitaş, "Hastalığımdan yaptım binlerce kez özür dilerim" dedi.
Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz Cuma günü, annesinin intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen modacı Nur Yerlitaş için çıkıp canlı yayında özür dilesin dedi. Olay sonrası Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Nur Yerlitaş, herkesten özür diledi.
"BENİM ÖZELİMİ ANLATTI, ÖZÜR DİLESİN" DEMİŞTİ
Hadise'nin "Canlı yayında bağlanıp benim özelimi anlattı aynı şekilde tüm Türkiye'nin önünde benden özür dilesin" açıklamasının ardından programa telefonla bağlanan Yerlitaş, şunları söyledi: "Benim yengem o hastanede ameliyat oldu. O hastanenin sahibi de benim çok yakın arkadaşımdı. Gece 2'de Hadise'nin annesi için 'Başka bir hastanede ama oraya gelmek istiyorlar' diye aradım. Sonra hallettiler. Ben 3 hafta sonra başka bir kanalın yayına bağlanıp anlattım.
"HADİSE'DEN BİN KERE ÖZÜR DİLERİM"
Sizi tüm şerefimle temin ederim neden yaptım niye yaptım bilmiyorum. Ben bir buçuk sene kansermişim. O konuşmaları falan hiç hatırlamıyorum. Hadise'den tekrar özür dilerim, bin kerede dilerim söz konusu annedir. "
"BENİM ÖZELİMİ KİMSE CANLI YAYINDA ANLATAMAZ"
Hadise, önceki gün Nur Yerlitaş için, "Kendisini tanımıyorum, sadece bir iki defa karşılaştım. Kaldı ki benim özelimi kimse canlı yayında anlatamaz. Nasıl ki canlı yayına bağlanıp benim özelimi Türkiye'ye anlattı, aynı şekilde canlı yayına bağlanıp tüm Türkiye önünde özür dilerse affederim" sözlerini dile getirdi.
Modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konulmuş ve ameliyat olmuştu.
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sehıtlere laf ediyordun Allah verdi cezanıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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13 yaşından küçüklere göstermeyin son fotografı, +13 :)Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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NEDEN ÜNLÜ OLDUĞUNU HALA ANLAMADIĞIMIZ BİRİ NUR YERLİTAŞ.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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oleceksın kız nurlu yerlitaş bence gıt af dıle ahlalhtan bırak bu dedıkoduyu kızCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır