Nur Tatar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nur Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Nur Tatar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nur Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Nur Tatar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nur Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Dünya ve olimpiyat sıralamasında birinci sırada olan Nur Tatar, tekvando branşında ülkemizi temsil eden milli tekvandocularımızdan. Hamza Yerlikaya'nın girişimiyle spora dönen Nur Tatar, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Peki, Hayatı merak edilen Nur Tatar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nur Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Dünya ve olimpiyat sıralamasında birinci sırada olan Nur Tatar, tekvando branşında ülkemizi temsil eden milli tekvandocularımızdan. Hamza Yerlikaya'nın girişimiyle spora dönen Nur Tatar, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Tekvando branşında grand prix finalinde altın madalya kazanan ilk sporcu olan Tatar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Nur Tatar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nur Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

NUR TATAR KİMDİR?

Nur Tatar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nur Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Nur Tatar Askari, 16 Ağustos 1992 tarihinde Van'da doğan Kürt kökenli Türk millî tekvandocudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusudur. Van'da Vali Haydar Bey Lisesinden mezun olan sporcu, lise yıllarında katıldığı turnuvada Türkiye 1.'si oldu. İlk madalyasını 15 yaşındayken kazandı. 2 defa Avrupa Küçükler Şampiyonu oldu ve Avrupa'da A Sınıfı turnuvalarında altın madalyalara uzandı. Rusya, Sankt-Peterburg'da yapılan 2010 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya ve Birleşik Krallık, Manchester'da yapılan 2012 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Ankara'da Ankara İller Bankası'na transfer olmadan önce TSE Spor Kulübünün sporcu olan Tatar, Cüneyt Gülçek tarafından çalıştırılmaktadır.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımda yer alan sporcu Andrea St Bernard, Paige Mcpherson, Carmen Marton'u eleyerek, Kyung Seon Hwang ile finalde yarışma hakkı kazandı. Finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nur Tatar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Tekvando Nur Tatar kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2014 Avrupa Tekvando Şampiyonası yarı finalinde Rus sporcu Anastasia Baryshnikova'ya 5-4 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Tatar, 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada 2016 Rio Olimpiyatları yolunda desteklenecek, madalya vadeden "16 altın sporcu" arasında yer almıştı. Sporcu Rio'da bronz madalya kazanarak, ikinci Olimpiyatından da madalyayla ayrıldı.

NUR TATAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nur Tatar, 1992 doğumlu olup 29 yaşında ve Vanlıdır.

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