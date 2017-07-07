Nur Tatar Askari: İstiklal Marşı'nı Okutmak Onur Verici

GÜNEY Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, "Madalya alırken İstiklal Marşı'nı okutmak onur verici" dedi.



Antalya'da dün başlayan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın basın toplantısı bugün gerçekleştirildi. Basın toplantısına, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç ile hukuk fakültesi öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun anne-babası ile darbe günü tankın önüne yatan Metin Doğan ve Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, 53 kiloda Dünya Şampiyonu Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Dünya ikincisi olan Hatice Kübra İlgün katıldı.



Antalya Spor Salonu'ndaki toplantıda ayrıca, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da hazır bulundu. Zeliha Ağrıs, Başbakanlıktaki bir programa katılacağı için fotoğraf çekiminin ardından ayrıldı.



Türkiye Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle, en büyük fedakarlığı yapmış insanların, aziz şehitlerin aileleriyle bir şampiyona yaptıklarını söyledi. Şehitleri anmak için bir arada olduklarını ifade eden Şahin, "Şampiyonayı, 15 Temmuz'un bir hafta öncesi şehitlerimiz ve gazilerimizi unutmamak için düzenledik. Ülkeler geçmişlerimi unuttukları zaman geleceklerini düşünemezler. Her şampiyonaya giderken onları yad edeceğiz. 600 yıldır bu vatanda şehit olanları anarak gidiyoruz. Yanımızda olan şehit yakınlarına teşekkür ediyoruz. O gün hain darbe kalkışması olsaydı ülkemiz kaos içinde olacaktı. O gün şehit olanlar yüreğimizde olacak" dedi.



'İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTMAK ONUR VERİCİ'



Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar Askari ise Güney Kore'de dünya şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Antalya'da başka duygular içerisinde olduğunu söyledi. Nur Tatar Askari, "Şehit yakınlarının yanında ne diyeceğimi bilemiyorum. O madalyayı alırken İstiklal Marşı'nı okutmak onur verici. Ben onlar gibi şehit olamadım ama canımı dişime takıp savaşıyorum. Şehit aileleriyle olmak gerçekten onur verici. Vatan ve millet için her daim savaşacağız" diye konuştu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Caferoğlu ise şampiyonanın sorunsuz geçmesini diledi.



- Antalya