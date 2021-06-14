Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı
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Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı

Nur Fettahoğlu ve eski eşi Levent Veziroğlu birlikte tatile çıktı
Hürriyet - Haberler | Magazin

AYNI EVDE KALIYORLARÜnlü oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşandığı iş insanı Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin'le birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

AYNI EVDE KALIYORLAR

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşandığı iş insanı Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin'le birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Aynı evde kaldıkları öğrenilen Fettahoğlu ve Veziroğlu önceki gün Dalga Beach'te görüntülendi.

DOYASIYA EĞLENDİ

Kızını bakıcısına emanet eden Nur Fettahoğlu eski eşi ve aralarında yapımcı Timur Savcı, iş insanı Cem Aydın'ın da olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlendi.

KIZIYLA ŞAKALAŞTI

Daha sonra kızıyla şakalaşıp, vakit geçiren güzel oyuncu, bir süre güneşlendi. Bikinisinin iplerini çözen Fettahoğlu, fiziğiyle dikkat çekti. Fettahoğlu'nun eski eşi Levent Veziroğlu da bir ara havuza indi, kısa süre sonra oradan ayrıldı.

Kaynak: Hürriyet

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