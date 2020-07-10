Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
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Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı

Babil dizisinin başrol oyuncusu Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından tatil yaptığı teknede ağır çekim video çekti. Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Fettahoğlu, takipçilerinden tam not aldı.

10.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:05

Karantina dönemini evinde geçiren başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi ve kızıyla tatile çıktı. Sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, son olarak ağır çekim videosuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

"ÖZGÜR RUHLAR"

Bikinisinin üzerine giydiği bir plaj kıyafeti ile video çeken Nur Fettahoğlu paylaşımına "Özgür ruhlar" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek birçok da yorum aldı.

Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı

Güzel oyuncu geçtiğimiz hafta da siyah mayosuyla kamera karşısına geçmiş ve yine ağır çekim yapmıştı. Fettahoğlu o paylaşımına da "Hani söylemek istersin de susarsın akıtırsın kalbini maviye düzenli düzensizliklerin içinde. Dokunduğun yerde isyan var, derin serin yalnızlık! Gerçeğin ne? Özün, sözün? Bırak kendini yüzüne çalan rüzgara, tenine dokunan güneşe. Kanma zihninin çarpışık seslerine! Dinle, duy kapattığın kalbini, hatırla hakikati..." notunu düşmüştü.

Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Yorumları (1)
ÇAPKIN KIZ ASLI: MÜZİK GÜZEL MANZARA DAHA GÜZEL BİDE KALİTELİ BİR KADEH KIRMIZI ŞARAP OHHH. . . HAYAT BANA GÜZEL. ŞİŞEYİDE BIRAKABİLİRSİNİZ.
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