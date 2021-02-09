Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk kaç yaşında, nereli? Nur Ertürk şarkıları!
1980'li yıllara damga vuran başarılı sanatçı Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk kaç yaşında, nereli? Nur Ertürk şarkıları! Detaylar haberimizde.
Müzik hayatına kısa ara veren, şarkıları ile bir döneme damga vurmuş Nur Ertürk bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk kaç yaşında, nereli? Nur Ertürk şarkıları!
NUR ERTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1968, Sivas doğumlu başarılı sanatçı Nur Ertürk, 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat annesi şehir dışını istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır. Daha sonra tekstil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.
NUR ERTÜRK ŞARKILARI
2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)
2012 - İkibin Oniki
1999 - Ben Sana Yandım
1997 - Bir Demet Türkü
1995 - Yaban Eller
1994 - Beni Sev
1993 - Sevimli
1992 - Adaletin Bu Mu Dünya