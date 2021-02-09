Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk kaç yaşında, nereli? Nur Ertürk şarkıları!

Müzik hayatına kısa ara veren, şarkıları ile bir döneme damga vurmuş Nur Ertürk bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk kaç yaşında, nereli? Nur Ertürk şarkıları!

NUR ERTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1968, Sivas doğumlu başarılı sanatçı Nur Ertürk, 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat annesi şehir dışını istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır. Daha sonra tekstil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.

NUR ERTÜRK ŞARKILARI

2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)

2012 - İkibin Oniki

1999 - Ben Sana Yandım

1997 - Bir Demet Türkü

1995 - Yaban Eller

1994 - Beni Sev

1993 - Sevimli

1992 - Adaletin Bu Mu Dünya