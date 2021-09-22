Nur Bilen Yavuzer kimdir? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, nereli? Nur Bilen Yavuzer biyografisi! - Haberler
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Nur Bilen Yavuzer kimdir? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, nereli? Nur Bilen Yavuzer biyografisi!

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Nur Bilen Yavuzer kimdir? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, nereli? Nur Bilen Yavuzer biyografisi!

Turizm bölümünden mezun olan ve güzellik sektöründe hayatına devam eden güzellik danışmanı Nur Bilen Yavuzer'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Nur Bilen Yavuzer kimdir? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, nereli? Nur Bilen Yavuzer mesleği nedir? Nur Bilen Yavuzer hayatı ve biyografisi nedir?

'Beauty Omelette' sitesinin sahibi ve tekstil ve kozmetik markasının sahibi olan Nur Bilen Yavuzer sosyal medyada gündem oldu. Peki, Nur Bilen Yavuzer kimdir? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, nereli? Nur Bilen Yavuzer mesleği nedir? Nur Bilen Yavuzer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NUR BİLEN YAVUZER KİMDİR?

1980 Ankara doğumludur. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünü bitirmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bilkent Üniversitesi Turizm bölümden mezun olduktan sonra 13 yıl bu alanda çalıştı. Ardından güzellik sektörüne olan ilgisinin peşinden Londra'ya gitti; makyaj ve kozmetik dövme eğitimleri aldı. Türkiye'ye dönerek Uzman Estetisyen oldu. Kurucu ortağı olduğu Rene Clinic'te güzellik danışmanlığı yapıyor. Aynı zamanda estetik/güzellik ve moda yazılarının yer aldığı 'Beauty Omelette' adlı web sitesi ile tekstil ve kozmetik markasının sahibidir.

Nur Bilen Yavuzer kimdir? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, nereli? Nur Bilen Yavuzer biyografisi!

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Haber: Nur Bilen Yavuzer kimdir? Nur Bilen Yavuzer kaç yaşında, nereli? Nur Bilen Yavuzer biyografisi! - Haberler
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