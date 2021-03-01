Nupelda isminin anlamı nedir? Nupelda ne demek? Nupelda Türkiye'de kullanılan bir isim mi?

Acemi Anneler dizisinde güldüren karakterlerden biri olan Nupelda, ismiyle de dikkat çekiyor. İzleyiciler Nupelda isminin anlamı nedir? Nupelda ne demek? Nupelda Türkiye'de kullanılan bir isim mi? sorularının isimlerini merak ediyor.

Ülkemizde nadir olarak kullanılan isimlerden birisi de Nupelda olmaktadır. Nupelda isminin anlamı nedir? Nupelda ne demek, hangi anlama gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

NUPELDA NE DEMEK?

Fars kökenli isimlerden birsi de Nupelda olmaktadır. Şu anda ülkemizde yaklaşık olarak 2500 kadın tarafından kullanılan bir isim olmaktadır.

NUPELDA İSMİNİN ALAMI NEDİR?

Farsçadan dilimize geçmiş kadın isimlerinden birisi olan Nupelda isminin ii anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar ise şunlar olmaktadır:

Nupelda isminin ilk anlamı yeni tomurcuk veren yaprak olmaktadır.

İsmin ikinci anlamı ise yeni açmış olan tomurcuk olmaktadır.

Nupelda ismi Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır. Diğer bir yandan isim olarak kullanılmasında da herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

NUPELDA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nupelda ismine sahip olan kişilerin en bilinen özellikleri arasında son derece sinirli olmaları bulunmaktadır.

Diğer bir yandan sevmedikleri insanlara karşı bu duygularını hoş olmayan bir biçimde göstermektedir.

İş yaşamlarında son derece başarılı kariyerleri bulunur,

Son derece hırslıdırlar,

Sahip oldukları itirazlar onların işlerinde çok daha fazla motive olmalarını sağlamaktadır,

Özel hayatlarında ise sevdikleri kişiler ile yakınlık kurabilirler,

Yaptıkları işlere her zaman önem verirler,

Harcamalarına çok fazla dikkat ederler,

Enerjileri yüksektir, bu sebeple de sürekli olarak hareket halinde olurlar,

Karar alırken her zaman mantıklarını kullanırlar,

Kendilerini iyi bir şekilde disipline etmişlerdir,

Titiz bir yaşam tarzları vardır,

Düzenlidirler,

Çevrelerinden her zaman övgü ve takdir beklemektedirler,

Analitik düşünceleri gelişmiştir,

Hedeflerine ulaşmak için her zaman sabırlı davranırlar,

El becerileri gelişmiştir,

Eleştirilmek onlara göre değildir,

Her koşulda ön planda olmak isterler,

Gözleri büyük ve etkileyicidir,

Burun yapıları kıvrımlı ve geniştir,

Köşeli çene yapıları bulunur,

Ciltleri pürüzsüz olmaktadır,

Kısık ses tonu ile konuşurlar.