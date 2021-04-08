Numan Kurtulmuş: Ramazan ayı dolayısıyla bir takım ilave tedbirler olacak
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Numan Kurtulmuş: Ramazan ayı dolayısıyla bir takım ilave tedbirler olacak

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Numan Kurtulmuş: Ramazan ayı dolayısıyla bir takım ilave tedbirler olacak

Ramazan ayında koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Kurtulmuş, "Ramazan ayı dolayısıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacak. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Ramazan ayında koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin Kurtulmuş, "Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Vaka ve ölüm oranları arttı. Milletimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Hiç şüphesi sağlık birinci sırada. Ekonominin de zor duruma düşmemesi için tedbirler almalıyız. Muhtemelen Ramazan ayı dolayısıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacaktır. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

Kurtulmuş, emekli amirallerin yayınladığı bildiriyle ilgili, "12 Eylül darbecilerin sözlerini hiç unutmuyoruz 'Şartların olgunlaşmasını bekledik ki darbe yapalım.' Kimse milletin aklıyla alay etmesin, Türkiye'de bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur. Hiç şüphesiz demokrasiye sahip çıkmak için tam bir ittifak olmak gerekir. Ama ve fakatsız cümle kuramıyorsak burada sorun vardır. Bu bildiriler antidemokratik güçlerin pusuda beklediğini gösterdi. Emekli askerlerden gelmesi, gece yarısı olması, Türkiye'nin mavi vatanı korumak için verdiği mücadele dönemine denk gelmesi, Karabağ'da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de tarih yazılırken bunların olması TSK'nın gücünü azaltacak, üstünü örtecek son derece densiz bir açıklamadır. Bu bildiri bir görüş belirtmek değil siyasete ayar verme çabasıdır" dedi.

ERKEN SEÇİM CEVABI

Muhalefetin erken seçim iddialarıyla ilgili de Kurtulmuş, "CHP'nin erken seçim istekleri olabilir. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Halkın sandığa gideceği seçim tarihi bellidir" şeklinde konuştu.

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