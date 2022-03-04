Nükleer santral nedir ve ne işe yarar? Nükleer santral zararları nelerdir?

Dünyada bütün işlerin yürüyebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun en önemlisi olan yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanıp elektrik enerjisine dönüşmesidir. Bunun başında nükleer santral gelmektedir. Nükleer santrallerin avantajlarının yanında dezavantajları da bulunuyor. Nükleer santral ne işe yarıyor ve Türkiye'de nükleer santralin önemi nedir merak ediliyor. Nükleer santral nedir? Nükleer santral ne işe yarar? Nükleer santral zararları nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisi bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Radyoaktif maddeler kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini, teknolojileri içerisinde barındırır.

Einstein; 1905 yılında E=mc2 formülü ile fisyon sonucu açığa çıkabilecek enerji konusunda öngörüde bulunmuştu. Daha sonra 1930 yılında bu öngörü deneysel olarak Otto Hahn, Lise Meitner ve diğerleri tarafından doğrulandı. Dünyadaki ilk nükleer reaktör 1942 yılında Enrico Fermi'nin yürüttüğü bir proje sonucunda Amerika Birleşik Devletleri' nin Chicago, Illinois kentinde kuruldu.

Elektrik üreten ilk ticari nükleer güç santralı Calder Hall'da (İngiltere) kurulmuş 17 Kasım 1956'da işletime girmiştir. Fisyon kullanılarak üretilen ilk elektrik ise, Aralık 1951'de Arco, Idaho'daki Deneysel Üretken Reaktöründe elde edilmiştir.

Atomun yapısının araştırılması ile başlayan süreç insanoğlunu hidrolik ve kimyasal enerjiden kat kat daha yoğun olan nükleer enerjiyi kullanma imkanına kavuşturmuş ve insanoğlunun uzaya açılmasının önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmıştır.

Nükleer enerjinin kullanılması bu gün için alternatifsiz olarak gözükmektedir. Özellikle uzay çalışmalarında nükleer enerjinin önemi kıyas almayacak derecede büyüktür.

NÜKLEER SANTRAL NE İŞE YARAR?

Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisi bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Radyoaktif maddeler kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini, teknolojileri içerisinde barındırır.

NÜKLEER SANTRAL ZARARLARI NELERDİR?

Nükleer enerji en basit tabiriyle atom çekirdeğinin içerisinde tutulan atom enerjisine verilen isimdir. Nükleer enerjinin çalışma prensibi kısaca şöyle açıklanabilir. Nükleer enerji Fisyon ve Füzyon olarak iki etkileşim sonucu ortaya çıkar. Fisyon kısmında atomlar birbirinden ayrılırlar. Bu da etkileşimler arası enerjiyi serbest hale getirir. Nükleer santrallerde yakıt olarak kullanılan uranyum maddesi etkileşim anında nötron ve proton yayar. Nötronun uranyum atomu ile çarpışmasına müteakip uranyum atomunda bölünme gerçekleşir. Bu bölünme yüksek derecede ısı ve radyasyon enerjisini ortaya çıkarır. Tepkime ile beraber yayılan nötronlar farklı uranyum çekirdeklerine temas etmesi ile birlikte zincirleme işlemi başlamış olur.

Bu zincirleme işleminin ardından ısı nükleer santral reaktörlerinde kontrol altında tutulur. Fisyon tepkimesinde ortaya çıkan enerjinin miktarı çok büyüktür. Çıkan yüksek ısı santral türbinine yönlendirilir ve bu enerji türbinin dönmesi sağlar. Oluşan manyetik alanda enerji üretimi sağlanır. Füzyon tepkimesi ise iki veyahut daha fazla atom çekirdeklerinin çok yüksek hızda birbirleri ile çarpışmasıdır. Bu yöntem yeni atom çekirdekleri oluşturmak için kullanılır.

Bu çarpışma atom çekirdeklerinin enerji fotonlarına dönüştürmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu yöntemler sayesinde nükleer enerji oluşumu süreci tamamlanır.

Haberler.com - Gündem