Nüfusundan Fazla Sığınmacı Barından Akçakale'de 300 Evin Tadilatı Yapılacak

Şanlıurfa'nın nüfusundan fazla Suriyeli sığınmacı barından Akçakale ilçesinde BM tarafından yürütülen proje kapsamında 300 evin tadilatı yapılacak.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM)-UN Migration Agency tarafından yürütülen "Ev Tadilatı Projesi" (Shelter Rehabilitation) kapsamında yaklaşık 300 evin tadilatı yapılacak. Proje, Akçakale Belediyesinin koordinesinde gerçekleştirilecek. Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan ve nüfusundan fazla Suriyeli sığınmacıyı barındıran Akçakale'de, ihtiyaç sahibi ailelerin barındıkları evlerin durumunun iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı. Akçakale Belediyesinin desteği ile Uluslararası Göç Örgütünce yürütülen proje kapsamında inşaat mühendislerince, ilçede tadilata ihtiyaç duyulan evlerde keşif ve tespit çalışması yapılıyor. Akçakale Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt eşliğinde mahalle mahalle gezen mühendisler, onarım yapılması gereken evlerde detaylı incelemelerde bulundu. İlçe merkezi ve kırsal ayrımı gözetilmeksizin yaklaşık 300 hanede gerçekleştirilecek çalışmalar için tespit çalışmaları devam ediyor.



Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada, gerek yerel gerekse uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ilçe halkının menfaatine olacak projelerine her zaman destek olduklarını belirtti. Uluslararası Göç Örgütünün projesinin de bunlardan biri olduğunu ifade eden Ayhan, "Hem sığınmacıların hem de ilçe halkımızın yararlanacağı proje ile kentimizde dar gelirli yaklaşık 300 ailenin barınma şartları iyileşecek. Tadilatlara, evlerin tespitleri yapıldıktan hemen sonra başlanacak. Projede emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA