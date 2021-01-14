Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı

14.01.2021 07:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:20

Koronavirüs aşısını nüfusunun yüzde 25'ine uygulayan İsrail'de vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Günlük vaka sayısı halen 9 bin 500'ün üzerinde seyreden ülkede 13. günün sonunda ilk aşılananların koronaya yakalanma oranlarında ise yüzde 20'lik düşüş görüldü.

İsrail, "Biz herkesten önce aşılanmalıyız" diyerek, dünyanın 12 euro'ya satın aldığı BioNTech aşısını, bir dozuna 23.50 euro vererek satın aldı. ABD ve Avrupa'dan fazla ödeyen İsrail, tüm halkına yetecek dozu depoladı ancak olay hiç de istediği gibi gitmedi.

Moderna'dan da iki doza 47 dolar ödeyerek toplam 4 milyon aşı alan İsrail'de günlük korona vaka sayısı rekor kırdı. 1.9 milyon kişiyi aşılayarak nüfusun yüzde 25'ine aşı uygulayan ilk ülke olan İsrail'de günlük koronavirüs vakaları halen 9 bin 500'ün üzerinde seyrediyor.

Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı

13. GÜNÜN SONUNDA DÜŞÜŞ

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, ilk aşılanan 100 bin kişi ile hiç aşılanmayanlar arasında ilk 12 günde hastalığa yakalanmada bir fark görülmedi. Ancak 13. günün sonunda ilk aşılananların koronavirüse yakalanma oranlarında yüzde 20'lik düşüş görüldü.

Aşılanmayla birlikte koronavirüs vaka sayılarının da artması, yüksek fiyatla aşı alan İsrail'i bir anda karıştırdı ancak son rakamlar moralleri düzeltti. İsrail, mart sonuna kadar 16 yaşın üzerindeki herkesi aşılamış olacak.

AVRUPA'DA AŞI SEÇENEKLERİ

İsrail, yüksek fiyat ödeyerek öncelik elde ederken, halkını da en önce aşılamış ülke olarak tarihe geçecek. ABD'de BioNTech ve Moderna aşılarının kullanımı sürüyor. İngiltere BioNTech, Moderna ve AstraZeneca kullanıyor. AB ise, şimdilik BioNTech ile Moderna ile aşılanıyor. Bu ayın sonundan itibaren AstraZeneca aşısı da AB'de kullanılmaya başlanacak.

Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı
Haber Yorumları (3)
AŞI HIRSIZLARI: ULEN NE YAHUDİSİNİZ BE. SOYACAK KİMSEYİ BULAMAYINCA KENDİNİZİ BİLE KAZIKLAMAKTAN VAZGEÇMİYORSUNUZ.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MİSAFİR: bunlara aşı tutmaz lanetlenmiş topluluk
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DOĞRUCU: DEMEK Kİ AŞI HİKAYE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kamu İzmir Kongre İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 09:12:18. #1.15#
title