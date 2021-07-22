Nüfusu 6 milyona ulaşan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık vaka sayıları paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık vaka sayıları paylaşıldı. Buna göre bir önceki hafta 16,69 olan Muğla'nın haftalık vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında 33,44'e yükseldi.

Yerleşik nüfusu 1 milyon olan Muğla'da bir hafta önce Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler ile birlikte nüfusu 6 milyona çıktı. Artan nüfusa paralel olarak vaka sayıları da arttı. Muğla'nın nüfusu yüzde 500 artarken, Covid-19 vaka sayıları da yüzde 100 artış gösterdi.

Türkiye'de aşılamada ilk maviye dönen Muğla'da ilk doz aşılama oranı yüzde 84,5'lere ulaştı. Muğla'da 1'inci doz aşı olanların sayısı 675 bin 500'e, ikinci doz aşı olanların sayısı 428 bin olarak gerçekleşti. Üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 103 bin kişiye ulaştı.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı