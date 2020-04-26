Nüfusa oranla en çok hangi ülkeler Covid-19'dan can kaybetti? Covid-19 salgınında en çok can kaybeden ülke ABD. Fakat virüsten hayatını kaybeden hasta sayısını ülkelerin nüfusuna kıyasladığımızda karşımıza çok farklı bir tablo çıkıyor. Peki ülke nüfusuna göre Covid-19'dan en çok etkilenen ülkeler hangileri?

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında 26 Nisan tarihi verilerine göre vaka sayısı 2.9 milyonu, can kaybı ise 203 bini geçti. Dünyadaki toplam vakaların yaklaşık 1 milyonunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakalar oluşturuyor. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 bine dayandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com