Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
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Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'ye kadar, 20-27 Haziran'da 07.00-13.00 saatlerinde, 28 Haziran'da 07.00-16.00 saatlerinde açık bulundurulacak.

18.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:58

Genel Müdürlüğün twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik kartını çıkarabilmesi için ihtiyaç duyulan belgelere ilişkin bilgi verildi.

LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'ye kadar, 20-27 Haziran'da 07.00-13.00 saatlerinde, 28 Haziran'da 07.00-16.00 saatlerinde açık bulundurulacaktır.

Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabileceklerdir."

Öğrencilerin başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerini PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden yatırılabileceğine işaret edilirken, müracaat sırasında son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafını da öğrencilerin yanında bulundurması gerektiğinin altı çizildi.

Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak

Güncel Manşet

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