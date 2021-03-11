Nüfus Müdürlüğü'nden bir yılda 21 bin 153 işlem

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Nüfus Müdürlüğü tarafından, 2020 yılı itibariyle 21 bin 153 işlem yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Nüfus Müdürlüğü tarafından, 2020 yılı itibariyle 21 bin 153 işlem yapıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "İlçemizdeki Nüfus Müdürlüğü'nde 2020 yılı itibariyle; 6 bin 45 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 437 doğum, 642 ölüm, 287 evlenme, 2 bin 756 adres beyanı, 5 bin 492 nüfus kayıt örneği, 2 bin 615 yerleşim yeri belgesi, 14 üst soy belgesi, 97 evlenme ehliyet belgesi verildi. Ayrıca, 1 denklik belgesi, 21 uluslar arası doğum belgesi, 20 uluslar arası evlenme belgesi 4 uluslar arası ölüm belgesi, 4 tanıma belgesi, 1 aile cüzdanı, 17 mavi kart, 15 kişi bilgileri güncelleme, 2 bin 138 sürücü belgesi, 387 pasaport (umuma mahsus) ve 160 diğer olaylarla ilgili olmak üzere toplam 21 bin 153 işlem yapılmıştır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı