NTV Radyo frekansı kaç? NTV Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? NTV Radyo radyo frekans numarası!
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NTV Radyo frekansı kaç? NTV Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? NTV Radyo radyo frekans numarası!

13.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:09
NTV Radyo frekansı kaç? NTV Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? NTV Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki NTV Radyo frekans numarası kaçtır? NTV Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki NTV Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? NTV Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm NTV Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için NTV Radyo frekans numaraları!

NTV RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

NTV Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

102.8 : İstanbul

104.7 : Ankara

95.7 : İzmir

102.8 : Bursa

102.2 : Antalya

97.0 : Adana

NTV Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak NTV Radyo radyosunu açabilirsiniz.

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