Nsu Kurbanlarından Mehmet Kubaşık, Dortmund'da Anıldı

Almanya'nın Dortmund kentinde 13 yıl önce bugün, 4 Nisan 2006'da NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü yerde anıldı.

Anma törenine T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau ile şehir parti temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı. Törene katılanlar Kubaşık'ın öldürüldüğü yerde yapılan anıta çiçek bırakılarak ve saygı duruşunda bulundu.

Mallinckrodt Caddesi'nde işlettiği büfesinin önünde NSU tetikçileri tarafından katledilen Kubaşık'ı anma töreninde konuşan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, "Başta Kubaşık ailesi olmak üzere Dortmund'da yaşayan Türk toplumunda bu menfur cinayetin sebep olduğu acı hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Adaletin tecellisi, toplum vicdanının rahatlatılması bakımından çok önemli" derken, NSU cinayetlerinin tüm detaylarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Ailesinin, Mehmet Kubaşık'ın Türkiye'de bulunan mezarını ziyaret ettiği için törene katılamadığı öğrenildi.

8'i Türk, biri Yunan, biri de Alman polis olmak üzere 10 kişinin öldürüldüğü ırkçı NSU cinayet serisinin kurbanlarından biri olan Mehmet Kubaşık, Dortmund'daki büfesinin önünde kafasına iki kurşun sıkılarak katledilmişti.

Kubaşık cinayetinin zanlılarından Beate Zschape, Almanya'nın en uzun süren davalarından biri olarak tarihe geçen, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, müebbet hapse çarptırılmıştı. - Ceylan

Kaynak: DHA