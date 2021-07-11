Novak Dokovic kimdir? Novak Dokovic kaç yaşında, nereli?

Novak Dokovic, 2021 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda elde ettiği şampiyonluğu ile gündeme geldi. Rakibi Matteo Berrettini'yi 3-1 yenen Novak Dokovic'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Novak Dokovic kimdir? Novak Dokovic kaç yaşında, nereli?

Novak Dokovic, İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncüsünde tek erkekler finalinde şampiyonluğu elde etti. Rakibi olan İtalyan Berriti ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleden 3-1 skorla galip ayrılan Dokovic'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Novak Dokovic kimdir?Novak Dokovic kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

NOVAK DOKOVİC KİMDİR?

Novak Dokovic 22 Mayıs 1987 tarihinde Belgrad'da doğan Sırp tenisçidir. Dokovic, Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) sıralamasına göre günümüzde tekler teniste dünya 1 numarasıdır.

Kariyeri

Novak Dokovic, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 Avustralya Açık, 2011, 2015 Amerika Açık, ve 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 Wimbledon 2016 Fransa Açık tenis turnuvalarında şampiyonluğa ulaşmıştır. Grand Slam kazanan ilk Sırp tenisçidir. 2008 Indian Wells şampiyonu. 2007 yılında Federer'i yenebilen birkaç tenisçiden biri. Ayrıca Novak Dokovic 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Amerikan James Blake'i 2-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştur. 2007 yılı onun için bir yükseliş yılı sayılabilir. En büyük atılımını Amerika Açık Tenis turnuvasındaki ikinciliğiyle yapmıştır. Bunun dışında 2007 yılında Roland Garros (Fransa Açık) ve Wimbledon turnuvalarında yükseldiği yarı finaller onu ne kadar yetenekli bir tenisçi olduğunu göstermektedir. Nitekim bu yarı finaller, finalde Rafael Nadal'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek 2011 Wimbledon Şampiyonluğuna ulaşmasının ilk göstergeleri olarak kabul edilebilir. 2008 yılında Avustralya Açıknı Jo-Wilfred Tsonga'yı 4 sete yenerek kazanmıştır (Turnuva boyunca sadece bir set vermiştir). Böylece Grand Slam kazanan ilk sırp tenisçi olmuştur. Bundan sonra Indian Wells turnuvasını yine Sırp Ana Ivanovic ile kazanmıştır. 2008 yılında Roland Garros yarı finalinde Rafael Nadal'a ve Wimbledon 2. turunda Marat Safin'e 3-0 yenilerek taraftarlarını bir form düşüklüğü konusunda şüphelendirmiştir. Fakat 2008 Yaz Olimpiyat Oyunlarında James Blake'i sert kortta 2-0 yenince sert kortta ne kadar uzman olduğunu göstermiş ve taraftarlarını 2008 Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda başarılı olacağı konusunda umutlandırmıştır. Novak Dokovic 2009 sezonuna Brisbane International turnuvasında, 1. turda aldığı Ernests Gulbis mağlubiyetiyle başlamıştır. Sonra katıldığı Sydney turnuvasında yarı finale kadar yükselmiş fakat bu turda da Jarkko Nieminen'e yenilmiştir. Avustralya Açık 2009 Turnuvasında ise çeyrek finale kadar 2 set vererek gelmiştir. Fakat çeyrek finalde Andy Roddick ile yaptığı maçta geçirdiği kramplat ve onu aşırı derecede rahatsız eden sıcak yüzünden 2-1 gerideyken (setlerde) maçtan çekilmiştir. Aralık ayından bu yana kaybetmeden 43 maç kazanan Dokovic, Guillermo Vilas'ın 46 maçlık seri ve John McEnroe'ya ait 42 maçlık sezona en iyi başlangıç rekorlarına yaklaşmıştı fakat Roland Garros Turnuvası yarı finalinde dünya 3 numarası ve en çok Grand Slam (tenis) kazanan efsane Roger Federer'e 3-1 kaybederek 44. maçında kaybetmiştir. Daha sonra dünya 1 numarası olan Dokovic 2012 Wimbledon'da yarı finalde Roger Federer'e kaybedene kadar 1. numarada kalmayı başarmış, Federer'e yenildikten sonra 2. sıraya gerilemiş ve tekrar 1. numaraya yükselmiştir.

2016 yılında gerçekleştirilen Cincinati Turnuvasından el bileğindeki sakatlığın iyileşmesi için çekilmiştir.

Başarıları

2014

Dokovic kariyerindeki 600. galibiyetini 2 Kasım 2014 tarihinde Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde Milos Raonic'i 6-2 ve 6-3 setlerle yenip şampiyonluğa ulaşarak elde etmiştir. Bu sonuçla "Açık Dönem"de (Profesyonel tenisçilerin amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilen 1968 yılından itibaren başlayan dönem) "600'ler kulübü"ne giren 23. tenisçi olmuştur.

2015

2015 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Britanyalı Andy Murray'i 4 setin sonunda 3-1 mağlup ederek kariyerindeki 5. Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2015 Wimbledon ve 2015 Amerika Açık tenis turnuvası final maçlarında İsviçreli rakibi Roger Federer'i 3-1 setlerle yenip, kariyerindeki 3. Wimbledon ve 2. Amerika Açık ve toplamda 10 grand slam şampiyonluğuna ulaşıp 2015 senesini 3 grand slam kazanarak kapatmıştır.

2016

2016 Avustralya Açık tek erkekler finalinde Andy Murray'i 6-1, 7-5 ve 7-6(3) setlerle yenerek kariyerindeki 6. Avustralya Açık, toplamda 11 grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştır. Şu anda "Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi" unvanını, Roy Emerson ile paylaşıyor.

2016 Fransa Açık tek erkekler finalinde Andy Murray'i 3-6, 6-1, 6-2 ve 6-4'lük olmak üzere 3-1 setlerle yenip Roland Garros'ta ilk kez zafere ulaşan Novak Djokovic, kariyer Grand Slam'ine imza atan tarihteki 8. erkek oyuncu olmuştur.

2019

Roger Federer'e karşı beş sette 2019 Wimbledon Finalini kazandı. Tarihin en uzun Wimbledon finalini kazanan Dokovic, 16. Grand Slam şampiyonluğunu ilan etti.

NOVAK DOKOVİC KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Novak Dokovic, 1987 doğumlu olup 34 yaşında ve Sırptır.