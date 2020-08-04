Notre Dame Katedrali'nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek
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Notre Dame Katedrali'nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

Fransa'da geçen yıl alevlere teslim olan Notre Dame Katedrali'nde bulunan ve Fransa'nın en büyük müzik aleti olarak bilinen 'org', yangından sonra temizlenme ve tamir işlemi için sökülmeye başlandı.

Notre Dame Katedrali'nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek
04.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:26

Fransa'da geçen yıl alevlere teslim olan Notre Dame Katedrali'nde bulunan ve Fransa'nın en büyük müzik aleti olarak bilinen 'org', yangından sonra temizlenme ve tamir işlemi için sökülmeye başlandı. Temizliğin 4 yıl süreceği belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nin orgu, temizleme, bakım ve tamir işlemleri için sökülmeye başlandı. Orgun, 4 yıl boyunca parça parça temizenip bakımı yapılacağı ve söz konusu işlemlerin ardından akort edilmesinin 6 ay süreceği aktarıldı. 

BAZI ORG BORULARI ORTA ÇAĞ'DAN KALMA

Uzmanlar, orgun beş klavyesini, pedal panosunu ve bazıları 10 metreyi bulan 8 bin borusunu, hava akışını kontrol eden 109 durdurma düğmesini tek tek çıkartıp tamir edip temizleyecek. Parçalar, temizlik ve restorasyonun yapılacağı dev katedralin içindeki özel konteynerlerde yapılacak. 1403 yılında yapılan orgun borularından bazılarının ise Orta Çağ'dan kalma olduğu biliniyor.


Kaynak: DHA

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