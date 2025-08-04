Noter sistemi çöktü mü, sistem ne zaman gelir?

Noter sistemindeki erişim problemi nedeniyle işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar noterliklerde sistemden kaynaklı beklemeye maruz kalıyor. Alım-satım, tasdik gibi hizmetlerin gerçekleştirildiği sistem, kullanılamaz hale gelince noterler hizmet veremez oldu. Peki, noter sistemi gerçekten çöktü mü? Bu kesinti neden yaşanıyor ve sistem ne zaman tekrar erişime açılacak?

NOTER SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcılarından gelen bilgiler doğrultusunda, noterliklerde kullanılan bakanlıkla entegre dijital altyapılarda geçici bir erişim sorunu meydana gelmiş durumda. Kimlik doğrulama, belge sorgulama ve onaylama gibi işlemler bu sistemler üzerinden yürütüldüğü için yaşanan kesinti, noterlik hizmetlerini doğrudan etkiledi.

VATANDAŞLAR İŞLEMLERİNİ YAPAMIYOR

Öğle saatlerinden itibaren birçok kişi noterliklere giderek işlemlerini tamamlayamadı; ya beklemek zorunda kaldılar ya da işlemlerini gerçekleştirmeden geri döndüler. Özellikle araç alım-satım, vekaletname düzenleme ve tapu işlemleri gibi acil ihtiyaçları olan vatandaşlar mağduriyetle karşı karşıya kaldı.

NOTER SİSTEMİ NE ZAMAN GELİR?

Yetkililer, sistemin en geç gün sonuna kadar normale dönmesinin hedeflendiğini açıkladı. Ancak kesin bilgi için resmi kaynakların duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

Bazı yorumlar:

"Noter sistemi açın ,insanlar mağdur oluyor"

"Sistemi açın"