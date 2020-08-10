Noter çalışma saatleri | Noterler kaçta açılır kaçta kapanır? Noter ne zamana kadar açık, mesai saatleri En çok merak edilen açılış-kapanış saati Noterlerdir. Vatandaşlar noterlik işlemleri için mesai saatlerini merak ediyorlar. Bu saatlere göre noterlere gidip işlem yapmak isterler. Çünkü erken gidip beklemek istemezler. Peki noter çalışma-mesai saatleri ne zamandır, noterler kaçta açılır kaçta kapanır, akşam ne zamana kadar açıktır?

Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Vatandaşlar ticaret ve marka işlemlerini genellikle noterlikte hallederler. Peki noterlerin çalışma saatleri nedir? Noter ne zaman açılır ne zaman kapanır tüm bilgiler haberimizde.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 17:00

SALI : 09:00 - 17:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 17:00

PERŞEMBE : 09:00 - 17:00

CUMA : 09:00 - 17:00

CUMARTESİ :Noterler cumartesi günü kapalıdır! (Nöbetçi noterler açıktır!)

PAZAR :Noterler pazar günü kapalıdır! (Nöbetçi noterler açıktır!)

Noterler hafta içi her gün sabah saat 09:00 'da açılır ve akşam 17:00 'a kadar çalışır. Bu saatler arasında vatandaşlar noterliğe giderek işlemlerini yapabilirler. Noterler devlet kurumları olduğu için hafta sonu hizmet vermemektedir. Fakat yazının en altında paylaştığımız nöbetçi noterlik sistemi ile hafta sonu da nöbetçi noterliğe gidebilirsiniz.

NOTERLER SABAH KAÇTA AÇILIR? AKŞAM KAÇTA KAPANIR?

Noterler hafta içi her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır , akşam ise saat 17:00 'da kapanmaktadır . Yani sabah 9'da açılan noterlikler akşam 5'e kadar açık kalmaktadır. Bu mesai saatleri arasında noterlik binasına giderek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Noterliklerin öğle arası ise 12:30 - 13:30 arasında 1 saattir. Bu saatler arasında noterler müşterilerine herhangi bir hizmet sağlamamaktadır.

NOTERLERİN ÖĞLEN MOLASI NE ZAMAN?

Noterlerin öğle arası genellikle 12:30 - 13:30 arasında 1 saattir. Fakat bazen çok yoğunluklar yaşanabiliyor. Bu yoğunluk durumlarında öğle molası 12:00 - 13:00 arasına alınabiliyor. Öğle arasında noterler vatandaşlara hizmet vermiyor. Yani öğle arasında noterlik binasına giderseniz açılışına kadar beklemek zorunda kalırsınız. Bu bakımdan öğlen bekleyip öğleden sonra gitmenizi tavsiye ederiz.

NOTERLER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Noterler hafta sonu cumartesi ve pazar günü tamamen kapalıdır. Çünkü devlet kurumları olduğu için hafta sonu diğer tüm devlet kurumlarında olduğu gibi noterlik de kapalı kalmaktadır. Fakat nöbetçi noterlet hafta sonu cumartesi ve pazar günü hizmet verebiliyor. Nöbetçi noterler hafta sonu saat 10:00 - 16:00 arasında açıktır. Bu saatler arasında nöbetçi noterlere gidip işlemlerinizi halledebilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTERLİKLER HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

CUMARTESİ : 10:00 - 16:00

PAZAR : 10:00 - 16:00

Nöbetçi noterler hafta sonu günleri sabah saat 10'da açılır ve akşam saat 4'e kadar açık kalmaktadır. Yani 10 - 16 saatleri arasında hizmet vermektedir. Size en yakın nöbetçi noterliğe gidip işlemlerinizi halledebilirsiniz.

NOT = Fakat koronavirüs dolayısıyla nöbetçi noterler yeni bir açıklamaya kadar kapalı kalacaktır.

NOTERE GİTMEDEN İŞLEM YAPABİLİR MİYİM?

Evet. Devletin getirdiği yeni sistem ile E-Devlet üzerinden noterlik binasına gitmeden bazı işlemlerinizi halledebilirsiniz. E-Devlet'in sitesine girerek birtakım noter işlemlerini buradan online şekilde yapabilirsiniz. Hiç noter binasına gitmenize gerek kalmaz. E-devlete girdikten sonra yukarı arama yerine noter yazın. Oradan noterlik işlemlerine girebilirsiniz.

E-DEVLET NOTER İŞLEMLERİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...

NÖBETÇİ NOTERLERİ NASIL BULABİLİRİM?

İnternetten aratma yaparak nöbetçi noterliklerin adresine ulaşabilirsiniz. Fakat virüs günlerinde olduğumuz için şimdilik nöbetçi noterlikler geçici olarak kapalıdır. Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir.

Hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde ise herhangi bir değişiklik yoktur.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye Noterler Birliği"

SİZE EN YAKIN NOTERLİK NEREDE BULUNUR?

İnternet üzerinden çeşitli sitelerle size en yakın noterliğin yerini öğrenebilirsiniz. Dilerseniz devletin sitesi "http://harita.tnb.org.tr/noterlik/" yani burası üzerinden size en yakın noterliği görebilirsiniz.

NOTERLER RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Noter binaları resmi tatil günlerinde kapalıdır. Yani 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, Bayram günleri vb. resmi tatil günlerinde noterler kapalı durmaktadır.