Nostaljik sokak oyunları Maltepe'de hayat buldu

20.10.2019 19:30

Maltepe Belediyesi, Maltepe95 projesi kapsamında, unutulmaya yüz tutan çocuk oyunlarından "Aç Kapıyı Bezirganbaşı", "Ebetura", "Körebe" ve "Sek sek" gibi oyunları sokaklara taşıdı. Geleneksel oyunlarla oldukça eğlenen çocuklara, zaman zaman anne ile babaları da eşlik etti.



Maltepe Belediyesi, Maltepe95 projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını, anne ve babaların çocuklarıyla sokakta oynamasını sağladı. Bu kapsamda Zümrütevler Kreşi'nin önündeki yol trafiğe kapatılarak, burada "Aç Kapıyı Bezirganbaşı", "Ebetura", "Körebe" ve "Seksek", "Heykel Oyunu", "İp Atlama" ve "Top" gibi gelenkesel oyunlar birlikte oynandı. Etkinlikte ayrıca uzman psikolog Nazlı Kalkan eşliğinde 0-3 yaş grubu için anne, baba ve bebek oyun atölyesi, müzik öğretmeni Esra Reçber eşliğinde 0-6 yaş grubu çocuk oyun şarkıları atölyesi, HOP Seyyar Oyun Parkı etkinliği ve serbest geleneksel çocuk oyunları istasyonları kuruldu. Etkinliğe çocuklarıyla katılarak birlikte eğlenen veliler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, çocuklar hem eski oyunları öğrendi, hem de pamuk şekeri, patlamış mısır ve balon alarak, kendilerine sunulan ikramların keyfini yaşadı. "Maltepe95 Nostalji Paketi" adı altında katılan çocuklara, çikolata, yumiyum ve patlayan şeker, sulugöz sakız ve laklak oyuncağı da dağıtıldı.



Etkinlikte, çocukların yanı sıra anne ve babaların da kendi çocukluk döneminde oynadıkları oyunları deneyimlemelerini sağlamak amacıyla oyun istasyonları kurarak, bir nostalji sokağı oluşturulması hedeflendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA