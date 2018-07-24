Nostaljik Kamyonetiyle Köy Köy Dolaşıp Kitap Dağıtıyor - İzmir/

AHMET BAYRAM/ SONER KILINÇ - İzmir'de yaşayan diş hekimi Ufuk Tiyanşan, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle, kendisine bağışlarla gelen kitapları, üzerine "Kitapçı" yazdığı nostaljik kamyonetine yükleyerek Anadolu köylerindeki çocuklara dağıtıyor.

Balçova ilçesindeki kliniğinde mesleğini sürdüren Tiyanşan, mesaisinden arta kalan zamanlarında ise hobileri olan klasik araçlara ve denizciliğe vakit ayırıyor.

Sahibi olduğu klasik araçlardan 1988 model kamyonetini çocukların yararına kullanmaya karar veren Ufuk Tiyanşan, sosyal medya hesabından kamyonetiyle çocuklara kitap dağıtma projesini paylaştı.

Tiyanşan, bağışçıların kargoyla ulaştırdığı kitapları aracına yükledikten sonra bazen talebe göre bazen de kendi belirlediği Anadolu'daki köylere giderek, kitapları buradaki çocuklara ulaştırıyor.

Ufuk Tiyanşan, kitap verdiği çocuklardan kitabın ilk sayfasındaki boşluğa adını yazıp okuduktan sonra arkadaşına vermesini, sonraki okuyanın da aynı işlemi yapıp kitabı bir diğer arkadaşına vermesini ve bu döngüyü sürdürmesini istiyor.

"Ufak çaplı planlıyordum ama yoğun ilgi gördü"

Tiyanşan, çocukluk yıllarında kitap bulmanın zorluğunu yaşadığını, bir kitabın çocuk için ne anlama geldiğini bildiği için atıl durumda olan kamyonetiyle çocuklara gönüllü kitap dağıtmaya karar verdiğini anlattı.

Fikrini sosyal medyada paylaşınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştığını belirten Ufuk Tiyanşan, "Açıkçası ben bunu çok büyük bir hareket olarak düşünmemiştim. Ufak çaplı yapmayı planlıyordum ama çok yoğun ilgi gördü. Sonrasında gelen telefonlarla iş kendini doğurdu." dedi.

Projeyi duyan bazı köy öğretmenlerinin de arayarak kitap talebinde bulunduğunu dile getiren Tiyanşan, "Örneğin Batman'ın Gercüş ilçesinden bir öğretmen beni arayıp ortaokulu için kitap talebinde bulundu. Ben istediği kitapları bulacağımı ve kendi aracımla getireceğimin sözünü verdim. Eskişehir'den bir başka öğretmen arıyor, köyündeki okulunun eksiklerini istiyor." diye konuştu.

Siyasi içerikli kitapları kabul etmiyor

Ufuk Tiyanşan, gelen kitapları tasnif ettiğini ve siyasi içerikli olanları elediğini anlatarak, "Çocuklara eğitici, bilimden yana, bu ülkenin topraklarına faydası olacak, yeni gençler yetiştirilmesine altyapı oluşturacak kitapları kabul ediyoruz. Sadece siyasi kitapları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aracına yakıt desteği, gittiği yerlerde konaklama giderlerinin karşılanması gibi farklı teklifler gelse de bunları kabul etmediğini vurgulayan Tiyanşan, şöyle konuştu:

"Bana para göndermeyin, onun yerine çocukların ihtiyacına yönelik kıyafet ya da kitap olabilir. Bana bunları verin, ben emin olun onları istediğiniz yere ulaştıracağım diyorum. Şu anda 1500'e yakın kitap geldi. Gideceğim köy ve kasabalarda ihtiyacı olan çocuklara ve gençlere birebir temasla bunları dağıtacağım."

Kitap dağıtmaya Uşak'ın Aşağı Karacahisar köyünden başlayan Ufuk Tiyanşan, kendisine bir sınır koymadığını, gönüllülerden kitap geldiği müddetçe bunları çocuklara dağıtmaya devam edeceğini kaydetti.

Tiyanşan, Türk toplumunun yardımlaşmayı sevdiğini, tek başına bir yola girdiğini belirterek, "Sabah 6'da İzmir Urla'dan yola çıktık, bu köye geldik ve şu an çocuklar kitapları paylaşıyorlar, bir kamyonet dolusu kitap bitti." şeklinde konuştu.

Projeye teknesiyle de devam edeceğini anlatan Ufuk Tiyanşan, Marmaris'ten başlayarak rotadaki bütün yat limanlarına uğrayarak İstanbul'a gideceğini, bu yolculukta ise kitap bağışlamak isteyenlerin kolilerini yat limanlarına teslim edebileceğini ifade etti.