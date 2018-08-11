Elazığ Belediyesi ve Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" kapsamında ilk olarak 1973 yapımı "Canım Kardeşim" filminin gösterimi yapıldı.

Kültür Park Amfi Tiyatro'da cuma, cumartesi ve pazar günleri Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin ücretiz gösterime sunulacağı etkinlik başladı.

Gösterimi yapılan ilk film olan, yapımcı ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kahraman Kıral, Metin Akpınar, Adile Naşit ve Kemal Sunal'in rol aldığı Yeşilçam klasiği "Canım Kardeşim" izleyiciden ilgi gördü.

Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, burada yaptığı açıklamada, belediye ile başlattıkları projeyle vatandaşların yaz tatiline renk katmak istediklerini söyledi.

Vatandaşların ilk filme ilgi gösterdiğini belirten Kara, "Yaz aylarının olmazsa olmazı açık hava sinemaları. Elazığ'da ilk kez Kültür Park'ta açık hava sinemasını düzenledik. Özellikle nostaljik filmleri tercih ediyoruz." dedi.

1950'li yıllarda kentte açık hava sinemasının olduğunu ifade eden Kara, genç nesil olarak büyüklerinin yaptığını örnek almaya çalıştıklarını söyledi.

"Bugün buraya izleyiciler tüm aile bireyleri ile geldi ama şu ana kapalı sinema salonlarında sadece gençler var. Elazığ'da dışarıda film izleyenler ailecek gelip bu güzel hava da hem eğlenecekler hem nostaljik filmler izleyecekler." diyen Kara, herkesi film izlemeye davet etti.

Elazığ Tiyatro Atölyesi Genel Sanat Yönetmeni Oğuzhan Denizol da açık hava sinemasını organize edildiğini duyunca tüm ekip arkadaşları ile ilk filmi izlemeye geldiklerini aktardı.

Bu tür etkinliklerin eski sinema kültürünü tekrar canlandırdığına değinen Denizol, şunları kaydetti:

"Unutulmaya yüz tutmuş filmlerimiz var. Sinema sektörümüzün çok güzel çalışmaları var. Bunların burada sergilenmesi halka tekrardan eskiyi anımsatılması vatandaşların ailecek gelmeleri çok güzel bir ortam oluşturdu. Biz global dünyaya ayak uyduruyoruz ama eski kültürümüzü unutuyoruz. Unutmamalıyız. Biz de tiyatro gurubumuzla bu etkinliğe destek vermeye geldik."

İzleyici Selahattin Tek de insanların bu tür etkinliklerle araya gelerek ve sosyalleştiğini ifade ederek, "Bu tür projeler her yerde yapılmalı ve Türk sinema tarihi tekrardan canlanmalıdır. Bu filmler günümüz filmlerinden daha güzel. Bu tür filmlere önem verilmeli tekrardan hakla izletilmeli." dedi.