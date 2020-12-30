Norveç'te heyelan yüzünden 10 kişi yaralandı, 21 kişiden haber alınamıyor
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BBC

Norveç'te heyelan yüzünden 10 kişi yaralandı, 21 kişiden haber alınamıyor

30.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:37
Norveç'te heyelan yüzünden 10 kişi yaralandı, 21 kişiden haber alınamıyor

Norveçli yetkililer, başkent Oslo yakınlarındaki Gjerdrum köyünde meydana gelen heyelan sonucu 10 kişinin yaralandığını, 21 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Norveç'te bir köyde meydana gelen heyelan sonucu 10 kişi yaralandı, 21 kişiden ise haber alınamıyor.

Başkent Oslo'nun 25 km kuzeydoğusundaki Gjerdrum köyünde 500 kişi tahliye edildi.

Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yerel polis teşkilatından Roger Petterson, "Polis olayı doğal afet olarak ele alıyor" dedi.

İnsanların acil servise telefon ederek evlerinin hareket halinde olduğunu söylediğini ifade eden Petterson, durumun "ciddi olduğunu" söyledi.

Çok sayıda kişinin heyelan altında kaldığı, bazılarının yardım için yakınlarına telefon ettiği bildirildi.





Polis tarafından yapılan açıklamada, haber alınamayan kişilerle irtibat kurulamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kişilerin heyelan bölgesinde mi yoksa tatilde mi olduklarını veya başka bir nedenden dolayı mı polisle irtibata geçemediklerini belirleyebilmiş değiliz" denildi.





Norveç Başbakanı Erna Solberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğa güçlerinin Gjerdrum'u ne hale getirdiğini görmek insanı üzüyor. Heyelandan etkilenen herkesi düşünüyorum" diye yazdı.

NRK televizyonu, heyelanı son zamanlarda kaydedilen yoğun yağışlara bağladı.

Çarşamba sabahı erken saatlerde meydana gelen heyelanın 210 bin metrekarelik bir alanı kapladığı belirtiliyor.

Norveç'te Haziran ayında da bir heyelan olmuş, sekiz ev denize sürüklenmişti.

Norveç'te heyelan yüzünden 10 kişi yaralandı, 21 kişiden haber alınamıyor
Norveç'te heyelan yüzünden 10 kişi yaralandı, 21 kişiden haber alınamıyor
BBC
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