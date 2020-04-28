Norveç'in en zenginlerinden iş adamı eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı
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BBC

Norveç'in en zenginlerinden iş adamı eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı

Norveç'te polis ülkenin en zengin iş adamlarından Tom Hagen'i bundan 18 ay önce ortadan kaybolan eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına aldı.

Norveç'in en zenginlerinden iş adamı eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı
28.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:55

Norveç'te polis ülkenin en zengin iş adamlarından Tom Hagen'i bundan 18 ay önce ortadan kaybolan eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına aldı.

Polis yetkilileri emlak ve enerji şirketleri sahibi 70 yaşındaki işadamının "cinayet işlemek veya başka biriyle cinayet planlamak" şüphesiyle gözaltına alındığını ve 4 hafta sonra mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Hagen bundan 18 ay önce ortadan kaybolmuş, polis soruşturması başlangıçta 68 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşmıştı.

Norveç polisi şimdi Anne-Elisabeth Hagen'i kaçırdığı öne sürülen kişilerin 2018 yılındaki fidye taleplerinin muhtemelen sahte olduğunu, kadının büyük olasılıkla öldürülmüş olduğunu düşünüyor.

Norveç medyası iş adamının bugün Oslo'nun doğusundaki evinden işe giderken polisler tarafından gözaltına alındığını yazdı.

Cinayet ve adam kaçırma gibi ağır suçların fazla görülmediği Norveç'te konu kamuoyunda yoğun ilgi görüyor.


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Kripto parayla fidye talebi

Hagen ailesi Anne-Elisabeth'i kaçıranların, kendisini serbest bırakmak için 10 milyon dolar tutarında Monero (kripto para) fidye talep ettiğini açıklamıştı.

Fakat bugün polis tarafından yapılan açıklamada Anne-Elisabeth Hagen'in kaçırılmadığı, hiçbir zaman fidye talebi ya da pazarlığı olmadığı, bunların soruşturmayı saptırmak için ortaya atılmış iddialar olduğu görüşü dile getirildi.

Hagen, eşini öldürmek ya da cinayeti başkasıyla birlikte planlamak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılana kadar dört hafta gözaltında tutulacak. Savcılar bu süre içinde Hagen'in kefaletle serbest bırakılmamasını istiyorlar.

Polis yetkilileri Hagen'i mahkeme önüne çıkarmak için yeterli sebep bulunduğunu, ama henüz cevapsız bir çok soru bulunduğu için soruşturmanın önümüzdeki dört hafta devam edeceğini söylediler.


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Polis bu soruşturmayla Anne-Elisabeth'in cesedini bulmayı, Tom Hagen'in olaydaki rolünü açıklığa kavuşturmayı ve olaya başkalarının karışıp karışmadığını belirlemeyi hedeflediğini söylüyor.

Hagen'in avukatı Svein Holden ise Norveç medyasına müvekkilinin eşinni kaybolmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.

Olaylar nasıl gelişti?

Anne-Elisabeth kaybolduğunda Tom Hagen ile 49 yıldır evliydi.

En son 31 Ekim 2018 tarihinde Oslo'nun 20 kilometre doğusunda birlikte yaşadıkları Lorenskog'daki evlerinden kayıplara karışmış, polis evde kadının zorla götürüldüğüne işaret eden mücadele izleri bulmuştu.

Olayla ilgili olarak 2019 yılının Ocak ayına kadar kamuoyuna açıklama yapılmamış, bu tarihte polis Anne-Elisabeth'in kaçırıldığından kuşkulanıldığını, fidye talep edildiğini ve hayatının tehlikede olduğunu açıklamıştı.

Kötü bir el yazısıyla iletilen 10 milyon dolar tutarında kripto para fidye talebi Norveç medyasında yayınlanmıştı.

2019 yılının Haziran ayına gelindiğinde Anne-Elisabeth'in izi bulunamamış ve onu kaçırdığını iddia eden kişiler kadının ellerinde olduğuna ilişkin bir kanıt sunamamışlardı.

FBI'dan yardım

Polis bu aşamada soruşturmayı fidye amaçlı kaçırma yerine kaçırma süsü verilen cinayet varsayımı üzerinden yapmaya karar verdi ve Norveç kamu yayıncısı NRK'nun haberine göre gizlice Tom Hagen'i soruşturmaya başladı.

Norveç medyasının haberlerine göre Norveç polisi Anne-Elisabeth kaybolduğundan bugüne 18 ay süren soruşturma sırasında Norveç polisi Amerikan federal soruşturma örgütü FBI'dan yardım aldı, İsveç polis köpeklerini kullandı ve 6 bin saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Tom Hagen Kapital adlı dergiye göre Norveç'in en zenginleri listesinde 164'üncü sırada ve 200 milyon dolar civarında bir servetin sahibi.

BBC

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