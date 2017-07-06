Norveç Çalınan Buda Heykelini Myanmar'a İade Ediyor

Norveç, 2011 yılında Myanmar'dan yurt dışına kaçırılan Buda heykelini iade edecek.



Myanmar'da bulunan Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, ülkesine yasa dışı yollarla getirilen Buda heykelinin, ziyareti sırasında Myanmar'a geri verileceğini belirtti.



Brende, İskandinav ülkelerinin, çalınan kültürel nesnelerinin, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda menşe ülkelere iade edilmesine yardımcı olmak istediğini belirtti.



Tüm ülkelere, kültürel nesnelerin korunması ve menşe ülkesine iade edilmesi çağrısında bulunan Borge Brende, kültürel nesnelere yönelik yasa dışı ticaretin artmasından, yeni şekiller bulmasından ve genellikle uluslararası suç şebekeleri aracılığıyla meydana gelmesinden endişe duyduğunu ifade etti.



Toplam 93 kilogram ağırlığındaki Buda heykelinin, 2011'de Tayland'da bir Norveçli tarafından satın alındığı ve gümrük memurları tarafından heykele el konulduğu kaydedildi.



Su mermeri, lake, altın ve camdan yapılan heykelin, 150-200 yıllık olduğu tahmin ediliyor.