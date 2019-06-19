Norveç adası Sommaroy dünyanın ilk 'zamansız' yeri haline gelebilir
Norveç'in kuzeyinde bulunan Sommarøy adasında yaşayanlar bulundukları yerde zamana ihtiyaç duymadan yaşıyor. 'Yaz Adası' anlamına gelen Sommarøy'in sakinleri artık bu duruma ilişkin bir adım atmak ve bölgede saat kullanımını resmen sonlandırarak dünyanın ilk 'zamansız' yeri olmak istiyorlar.
Norveç'in kuzeyinde bulunan Sommarøy adasında yaşayanlar bulundukları yerde zamana ihtiyaç duymadan yaşıyor. 'Yaz Adası' anlamına gelen Sommarøy'in sakinleri artık bu duruma ilişkin bir düzenleme yapmak ve bölgede zaman kullanımını resmen sonlandırmak niyetinde. Bu gerçekleşirse Sommarøy dünyanın ilk zamansız bölgesi olacak.
Mayıs 18'den 26 Temmuz'a güneşin 69 gün boyunca hiç batmadığı Kasım'dan Ocak ayına kadar da tüm günlerin gece gibi yaşayan bu adada yerli halk artık konvansiyonal saat kullanımının anlamsız ve gereksiz olduğuna kanaat getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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