Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi
Haberler » Güncel » Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi - Haber

Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi düzenlendi.

09.12.2019 20:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:27
Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi

'nın başkenti Paris'te, Fransa, , ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Dörtlüsü Liderler Zirvesi düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler