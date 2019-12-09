Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi
Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi düzenlendi.
09.12.2019 20:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:27
Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
Kaynak: AA