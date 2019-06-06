Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Trump ve Macron'dan Batı ittifakı mesajı

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Trump ve Macron'dan Batı ittifakı mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin, ABD'li, İngiliz ve Kanadalı askerlerinin Normandiya Çıkarması'nda yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Trump ve Macron'dan Batı ittifakı mesajı

Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın kuzeybatısındaki Colleville-Sur-Mer yerleşim biriminde tören yapıldı.

Macron'un ev sahipliğinde Colleville-Sur-Mer'deki Amerikan mezarlığında düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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