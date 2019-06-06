Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Trump ve Macron'dan Batı ittifakı mesajı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin, ABD'li, İngiliz ve Kanadalı askerlerinin Normandiya Çıkarması'nda yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.
Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın kuzeybatısındaki Colleville-Sur-Mer yerleşim biriminde tören yapıldı.
Macron'un ev sahipliğinde Colleville-Sur-Mer'deki Amerikan mezarlığında düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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