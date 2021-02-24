Normalleşme için geri sayım başladı! Sınır 35 bin olacak, güncel rakamlara göre en şanslı iller Hakkari ve Şırnak

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1 Mart itibariyle normalleşme için ilk adım atılıyor. Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak. İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak. Güncel rakamlara göre Hakkari ve Şırnak normalleşmenin ilk başlayacağı iller olacak.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler, vaka ve vefat sayılarında belli bir düşüş yaşanmasına sebep oldu. Uzun süren kısıtlama döneminin kademeli olarak sona ereceği müjdesini ise geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

NORMALLEŞME 1 MART'TA BAŞLIYOR

Buna göre 1 Mart'tan itibaren tüm şehirler kendi vaka, vefat, hastane doluluk oranları ve aşılama uygulamalarındaki son duruma göre normalleşebilecek. İllerdeki kısıtlamalar düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.

"YÜZ BİNDE 35'E KADAR OLAN İLLERDE KONTROLLÜ AÇILMA"

Hürriyet'in haberin göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, beklenen güne ilişkin olarak, "Normalleşmenin ayak seslerini duymaya başladık. Yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan illerde kişiler, kendi tedbirlerini uygulamaya devam ederek, hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak. Ancak yüz binde 35'e kadar olan illerde kontrollü açılma olacak. Örneğin önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor" dedi.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN HAKKARİ VE ŞIRNAK

Vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak. Bu illerin başında ise Hakkâri (3.21) ve Şırnak (3.91) geliyor. Prof. Dr. Turan, "Hakkâri ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olacak" dedi.

RENKLERE GÖRE, KADEME KADEME

Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:

Düşük risk (Mavi): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

Orta risk (Sarı): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek risk (Turuncu): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

Çok yüksek risk (Kırmızı): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

KARADENİZ ALARM VERİYOR

Son haritaya göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il ise yine Karadeniz'de. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu Giresun (217.51), Trabzon (207.54), Samsun (102.94) ve Rize (200.08) takip etti. En riskli il Ordu'da Valilik, dün aldığı ek kararla misafirliğe gitme, taziye ziyareti ve gün gibi sosyal aktivitelere izin verilmeyeceğini duyurdu.