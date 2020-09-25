Norm Ender - İhtiyacım Yok sözleri | Norm Ender kimdir?

Rap camiasının sevilen isimlerinden Norm Ender İhtiyacım Yok adlı yeni teklisini piyasaya sürdü. Norm Ender - İhtiyacım Yok sözleri | Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında? Norm Ender gerçek adı nedir?

1985 doğumlu Norm Ender, "Eksik Etek" adlı şarkısıyla 2000'lerin başında adından söz ettirmiştir. Norm Ender hakkında merak edilenler ve Norm Ender - İhtiyacım Yok sözleri haberimizde.

NORM ENDER İHTİYACIM YOK SÖZLERİ

[Verse 1]

Bu bezmiş hayatların örselenmiş öyküsü

Metropolde dayak yemiş şiirlerin öncüsü

Ve sözcüsü yasaklanmış hicivlerin döngüsü

Memlekette Türkçe Rap mi? işte ömür törpüsü!

Ne o kuzen yeni düzen marjinal ve postmodern

İndi bindi bir toplumda olmuşunuz post modem!

Adımı clickbait için var mı ağza almayan?

Kaldı mı lan Rap hakkında hiçbir fikri olmayan?

Be muhterem sıkıldın kaoslu gündem arıyorsun

Ve muhtemelen linçleyince kendini şah sanıyorsun

(Hayır!) O koltukta sönmeyen bir tütün var

Kaybeden bir gençliğin ve kalkmayan bir *** var

Kusura bakma sana bakınca Neyzen oluyorum (Ney?)

Moğollar da eşlik ?diyor: Bişey yapmalı (Hey!)

Yeni bir r?çete yazıyorum bu antidepresan

Senin jargonunda söylesem: Moruk beni bi' sal!

[Nakarat]

Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara

Duygusuz samimi olmayan afili pozlara

Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum

Okey? sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum

Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara

Duygusuz samimi olmayan afili pozlara

Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum

Okey? sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum

[Verse 2]

Ne söylesem bu keşmekeşte ben de yaşıyorum

Ve gördüğüm bir sorun olursa şarkılarıma taşıyorum

Bu fitneler, fesatlar, pusuya yatmış hesaplar

Ve sanma bu dertleri ben ellerim cebimde aşıyorum

Bir dakika dur sakin ol yarın için bir düzen kur

Eli silahlı, beyin hasarlı junkie'lerden uzak dur!

Özünü sev bi' kendin ol güneş tepende doğmasın

Gucci, Fendi, Mercedes'li boş hayalin olmasın

Bak çocuk ben bu yolda tek tabanca bir çınar

Ve sende amacı olmayan bir kuru gürültü var

Bak çocuk benden hep didaktik istiyorsun ama

İdollerin ya Gold Digger ya Pablo Escobar!

Bak çocuk papağan olmuş ağzınızda rhyme flow

Benimse metaforumda nükte istidadı çok

Bak çocuk şiddet eğiliminde tipe özenme dur

Onun tenasül uzvunuzdan hiçbir farkı yok!

[Nakarat]

Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara

Duygusuz samimi olmayan afili pozlara

Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum

Okey? sevmiyorsan işte yol çünkü ben buyum

NORM ENDER KİMDİR? NORM ENDER GERÇEK ADI

Asıl adı Ender Eroğlu olan rapçi, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya geldi. Cartel isimli rap grubuna hayranlığı ile rapi sevmiş ve geçmiş dönemde yaşadığı sorunları kaleme almaya başlamıştı.

'AKADEMİ TÜRKİYE' YARIŞMASINA KATILDI

TV ekranlarında yayınlanan ''Akademi Türkiye'' yarışmasına katılan Norm Ender bu program için özel bir bestede yaptı. Yarışmada rap dışında pop parçalarda seslendirmesi istenince yarışmadan olaylı ayrıldı. 2010 yılında ''Enderground'' ve yine aynı yıl ''İçinde Patlar'' ile müzik piyasasına giriş yaptı, 2017 yılında ise ''Aura'' isimli albümü ile müzik kariyerini sürdürdü.