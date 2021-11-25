Norm Ender'den Twitch yayıncısı Jahrein'e sert tepki!

24 Kasım Öğretmenler gününde Ankara'da 1883 okuldaki öğretmenlere çiçek gönderilmesine tepki gösteren Jahrein kullanıcı adlı Ahmet Sonuç tepki göstermişti. Ahmet Sonuç'un gösterdiği tepkiye karşın rapçi Norm Ender'den ise "Dijital dilenci yine yumurtluyor" şeklinde çarpıcı bir açıklama geldi.

"ÇİÇEKLERİN PARASI HALKIN CEBİNDEN ÇIKIYOR"

Jahrein, Öğretmenler gününde öğretmenlere ücretsiz olarak verilen çiçeklerin parasının halkın cebinden çıktığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle alındığını ve Mansur Yavaş'ın bunun üzerinden PR yaptığını iddia etmişti. Yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada gündeme gelen Jahrein'e bir kısım hak verirken bir kısım ise Jahrein'i haksız bulmuştu.

NORM ENDER: DİJİTAL DİLENCİ YİNE YUMURTLUYOR

Jahrein'in bu sözlerinin üstüne rapçi Norm Ender, tepkisini bu sözlerle aktardı, "Dijital dilenci yine yumurtluyor. Asıl PR ne söylersem gündem oluru kovalayan şahsının yaptığıdır. Değerli bir vazifesi olan öğretmenlere çiçek verilmiş, onore edilmiş. İş sahibi olsaydın, inceliklerin değerini anlardın."

"DEVRİMCİDEN KÖTÜ LAFLAR İŞİTİYORSAM DOĞRU YOLDAYIMDIR"

Norm Ender'in Jahrein'e karşı gösterdiği tepkiye Jahrein'den cevap gecikmedi. "Eksik etek diye şarkı yapan bir devrimciden kötü laflar işitiyorsam doğru yoldayımdır." Sözlerine yer verdi. Ardından ise Norm Ender'in yeni çıkan şarkısı "Kediler Aslan Olmaz"ı göstererek "Arkadaşa biraz izlenme atın. Aç kalmış belli." diye açıklamasına ekledi.

İBB'NİN YAPTIĞI ETKİNLİĞE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de İBB tarafından düzenlen Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek yaptığı videoyu eleştiren Jahrein, videonun prodüksiyonu İBB bütçesinden ödendiğini söylemişti fakat daha sonradan Karsu'nun programa gönüllü olarak katıldığı hiçbir ücret talep etmediği açıklanmıştı.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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